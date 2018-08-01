СМИ узнали, кого задержали по подозрению в убийстве Ноздровской

Задержанный по подозрению в убийстве юриста Ирины Ноздровской является родственником племянника судьи Вышгородского района Дмитрия Россошанского. Об этом Украинской правде сообщили источники в правоохранительных органах.

Как сообщил заместитель председателя Нацполиции Виталий Невгад, правоохранители проверяют показания задержанного подозреваемого в убийстве Ноздровской

"Анализируются следственные действия, результаты допросов, подворных обходов – для того, чтобы подтвердить хронологию событий, отслеживать ее (Ирины Ноздровськой) движение, нахождение в определенном месте, доведение мотивов и механизма совершения данного преступления", – сказал Невгад.

Он также добавил, что проверка полученной информации в ходе следственных действий позволяет быть уверенным в том, что задержан именно виновный в совершении убийства, а также поможет доказать его виновность в этом.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин отметил, что на протяжении последних восьми дней правоохранители собирали и анализировали все материалы, что и позволило задержать указанного гражданина Украины по обоснованному подозрению в совершении убийства Ноздровской.

Напомним, похороны Ноздровской состоятся 9 января.

Источник: korrespondent.net