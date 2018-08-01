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08. 01. 2018

В Праге умер бывший зять Тимошенко Шон Карр

В Праге умер бывший муж дочери Юлии Тимошенко Евгении музыкант Шон Карр. Об этом говорится в сообщении его рок-группы Death Valley Screamers в Facebook.

"Шон Карр умер во сне в 10 утра 8 января 2018 года, его дочь Чарли была с ним", - говорится в сообщении.

Ему было 49 лет. Недавно Карр открыл в Праге клуб, он сотрудничал с украинскими байкерами и имел "огромную любовь к Украине".

Шон Карр был лидером группы Death Valley Screamers, бизнесменом и байкером.

Напомним, Тимошенко заняла пятое место в рейтинге самых влиятельных украинцев по итогам 2017 года журнала Корреспондент.

Источник: korrespondent.net

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