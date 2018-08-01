08 января 2018, понедельник, 23:15
0°C
Завтра +2°C
0°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,4
08. 01. 2018

В Иордании уничтожили ячейку "Исламского государства"

Власти Иордании сообщили, что им удалось предотвратить целую серию терактов, которые боевики джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) планировали совершить еще в ноябре.

Нападениям должны были подвергнуться объекты силовых структур, торговые центры и умеренные религиозные лидеры, сообщило иорданское государственное агентство "ПЕТРА" в понедельник, 8 января.

В сообщении отмечается, что спецслужбы задержали 17 членов группировки ИГ и конфисковали оружие и взрывчатку, которые боевики планировали использовать для терактов.

Ранее в Турции задержали 20 человек по подозрению в подготовке теракта.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Сынок, ты кем хочешь стать, когда вырастешь?

- Ну эта... садовником.

- Может кем-то другим?

- Ну, еще эта... чистильщиком бассейна.

- Ну может еще кем-то?

- Сантехником!

- Та-ак... Слышь, мать! Он нашу кассету нашел...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.