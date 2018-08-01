В Иордании уничтожили ячейку "Исламского государства"

Власти Иордании сообщили, что им удалось предотвратить целую серию терактов, которые боевики джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ) планировали совершить еще в ноябре.

Нападениям должны были подвергнуться объекты силовых структур, торговые центры и умеренные религиозные лидеры, сообщило иорданское государственное агентство "ПЕТРА" в понедельник, 8 января.

В сообщении отмечается, что спецслужбы задержали 17 членов группировки ИГ и конфисковали оружие и взрывчатку, которые боевики планировали использовать для терактов.

Ранее в Турции задержали 20 человек по подозрению в подготовке теракта.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net