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08. 01. 2018

В Польше 9 января назначат новое правительство

Президент Польши Анджей Дуда назначит новый состав правительства Матеуша Моравецкого во вторник, 9 января. Об этом сообщила в Тwitter глава польского правительства Йоанна Копцинская.

"Завтра в полдень президент Анджей Дуда назначит новый состав правительства премьера Матеуша Моравецкого",- написала она.

По информации польской телекомпании TVN24, в отставку уйдут "больше пяти, но менее десяти министров".

Ранее  Дуда подписал закон о борьбе против африканской чумы свиней, который предусматривает, в частности, строительство забора на границе с Беларусью и Украиной.

Источник: korrespondent.net

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