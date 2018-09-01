КНДР и Южная Корея проведут переговоры 9 января

КНДР и Южная Корея проведут во вторник, 9 января, на министерском уровне переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане, передает РИА Новости.

Южнокорейскую делегацию возглавит министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн, северокорейскую – председатель комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. В делегации сторон войдут также заместители министров по делам спорта.

Встреча будет проходить в пункте переговоров Пханмунджом в южной части демилитаризованной зоны в так называемом "Доме мира", где в прошлом неоднократно вели диалог представители КНДР и Южной Кореи.

На переговорах будет обсуждаться вопрос участия КНДР в Олимпиаде, а также могут быть рассмотрены вопросы ослабления напряженности, в том числе возобновление обмена между родственниками, разобщенными в результате раскола страны на Юге и Севере.



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Напомним, ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал КНДР и Южную Корею наладить отношения, чтобы создать условия для дальнейшего объединения.

Источник: korrespondent.net