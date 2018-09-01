Трампа допросят по "российскому делу" – СМИ

Адвокаты американского лидера Дональда Трампа ожидают запроса со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, занимающегося делом о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, передает CNN.

"Белый дом продолжает полную кооперацию с офисом спецпрокурора для того, чтобы выработать решение как можно раньше", – сказал представитель Белого дома Тай Кобб.

По словам источников, на данный момент стороны не вели переговоров о возможности проведения допроса.

Напомним, ранее Трамп призвал прекратить расследование о вмешательстве России в выборы президента США.



США в ООН: Вмешательство России в выборы − война

6 января 2017 года американская разведка опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в причастности к хакерским атакам с целью вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

В США полагают, что российские хакеры похитили электронные письма демократов и опубликовали их в интернете, а также пытались проникнуть в систему подсчета голосов. Россия все подобные обвинения отрицает.

Источник: korrespondent.net