09 января 2018, вторник, 08:42
+2°C
Завтра +1°C
+2°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,4
09. 01. 2018

Трампа допросят по "российскому делу" – СМИ

Адвокаты американского лидера Дональда Трампа ожидают запроса со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, занимающегося делом о возможном вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, передает CNN.

"Белый дом продолжает полную кооперацию с офисом спецпрокурора для того, чтобы выработать решение как можно раньше", – сказал представитель Белого дома Тай Кобб.

По словам источников, на данный момент стороны не вели переговоров о возможности проведения допроса.

Напомним, ранее Трамп призвал прекратить расследование о вмешательстве России в выборы президента США.

США в ООН: Вмешательство России в выборы − война

6 января 2017 года американская разведка опубликовала доклад, в котором обвинила Россию в причастности к хакерским атакам с целью вмешательства в выборы президента США в 2016 году.

В США полагают, что российские хакеры похитили электронные письма демократов и опубликовали их в интернете, а также пытались проникнуть в систему подсчета голосов. Россия все подобные обвинения отрицает.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Сынок, ты кем хочешь стать, когда вырастешь?

- Ну эта... садовником.

- Может кем-то другим?

- Ну, еще эта... чистильщиком бассейна.

- Ну может еще кем-то?

- Сантехником!

- Та-ак... Слышь, мать! Он нашу кассету нашел...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.