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09. 01. 2018

Евросоюз расширил санкции против КНДР

Европейский Союз в рамках выполнения резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР расширил санкции против этой страны, включив в него 16 физических лиц.

Кроме того, в санкционный список попало Министерство по делам армии Северной Кореи.

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Как сообщал Корреспондент.net, 22 декабря 2017 года Совбез ООН принял резолюцию, которая ввела новые санкции против Северной Кореи.

Документ практически полностью ограничивает возможности КНДР по импорту продуктов нефтепереработки, запрещает закупать у Пхеньяна продовольствие, станки и электрооборудование, и поставлять в страну транспортные суда и промышленное оборудование.

Источник: korrespondent.net

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