Евросоюз расширил санкции против КНДР

Европейский Союз в рамках выполнения резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР расширил санкции против этой страны, включив в него 16 физических лиц.

Кроме того, в санкционный список попало Министерство по делам армии Северной Кореи.



Москва о поставках нефти КНДР: Полного запрета нет

Как сообщал Корреспондент.net, 22 декабря 2017 года Совбез ООН принял резолюцию, которая ввела новые санкции против Северной Кореи.

Документ практически полностью ограничивает возможности КНДР по импорту продуктов нефтепереработки, запрещает закупать у Пхеньяна продовольствие, станки и электрооборудование, и поставлять в страну транспортные суда и промышленное оборудование.

Источник: korrespondent.net