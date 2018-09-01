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09. 01. 2018

США не намерены возвращать на Кубу своих дипломатов

США не планируют возвращать отозванных американских дипломатов на Кубу. Об этом заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает Associated Press.

По его словам, США не хотят ставить под угрозу здоровье сотрудников внешнеполитического ведомства и не исключают повторения "акустических атак".

"В этом случае я бы осознанно поставлю их на путь, чреватый нанесением вреда. Зачем мне поступать так, если у меня нет способа защитить их? Я воспротивлюсь каждому, кто желает, чтобы я так сделал", – заявил Тиллерсон.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФБР не нашли доказательств "акустических атак" на сотрудников посольства в Гаване.

На Кубе раскритиковали санкции США

В прошлом году в Госдепартаменте США заявили, что более 20 сотрудников американского посольства на Кубе подверглись акустическим атакам.

Источник: korrespondent.net

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