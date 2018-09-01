Ракета Илона Маска не вывела на орбиту американский спутник – СМИ

Секретный спутник под кодовым названием Zuma, запущенный 8 января ракетой-носителем Falcon 9 американской компании Илона Маска SpaceX, не достиг расчетной орбиты и разбился при падении в океан, пишет Wall Street Journal.

Отмечается, что аппарат, построенный компанией Northrop Grumman, не достиг расчетной высоты и не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9. Скорее всего, он сломался или упал в море.

В США начали расследование, но пока нет признаков диверсии или любого другого вмешательства.

В то же время, представитель SpaceX заявил, что, по результатам проведенного анализа, ракета работала в штатном режиме.

"Мы не комментируем подобные миссии. Однако на данный момент показатели данных указывают на то, что Falcon 9 выполняет свою задачу формально", — заявил представитель SpaceX Джеймс Глисон.

Напомним, в компании SpaceX сообщили, что с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с секретным космическим аппаратом для правительства США.

Источник: korrespondent.net