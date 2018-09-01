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09. 01. 2018

Жителям Саудовской Аравии дадут $13 млрд из-за подорожания жизни

Власти Саудовской Аравии приняли решение о компенсации гражданам роста стоимости жизни, что обойдется государству в этом году примерно в 13,3 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр культуры и информации Аввад бин Салех Алавад, передает Reuters.

"Выделение 50 миллиардов риалов (около 13,3 млрд долларов) в рамках этого декрета указывает на заботу руководства о комфорте и качестве жизни людей", – сказал министр в интервью саудовской газете Al Sharq Al Awsat.

Ранее, 6 января, король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд приказал ежемесячно выплачивать 1000 риалов (около 266 долларов) государственным служащим в течение года в качестве компенсации за рост стоимости жизни после того, как Эр-Рияд поднял цены на бензин и ввел налог на добавленную стоимость.

Также выплаты назначены пенсионерам и солдатам. В свою очередь, члены королевской семьи будут платить НДС в некоторых случаях, в частности, за покупку первого дома.

Недавно в Саудовской Аравии задержали 11 принцев после того, как они собрались в королевском дворце для протеста против мер жесткой экономии, введенных указом короля.

Источник: korrespondent.net

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