В Болгарии убили известного бизнесмена – СМИ

В Софии вчера, 8 января, застрелили 49-летнего бизнесмена Петра Христова, которому принадлежала одна из крупнейших компаний-производителей молочных продуктов Лактима, пишет Novinite.bg.

Как отмечается, Христову выстрелили из малокалиберного пистолета в спину. Он скончался по пути в больницу.

"Бизнесмен Петр Христов застрелен на улице Ралевица в районе Манастирски Ливади возле торгового центра. Выстрелы раздались, когда Христов шел на работу", - отмечается в сообщении.

В МВД Болгарии сообщили, что полиция расследует все возможные версии убийства, в том числе связанные с бизнесом погибшего, а также наличие у убийцы личных мотивов.

"Пока нет данных о том, что он получал угрозы", - уточнили в МВД.

По данным СМИ, Христов был близок к правящей в Болгарии партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии, - ред.), к бывшему вице-премьеру и экс-главе МВД Цветану Цветанову.

Напомним, в Киеве застрелили совладельца автосалона.

Источник: korrespondent.net