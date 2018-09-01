Китай увеличит военное присутствие на Ближнем Востоке – СМИ

Китайская Народная Республика планирует построить вторую военно-морскую базу в Пакистане. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

"База рядом с портом Гвадар будет использована для размещения военных судов и служить для различных логистических целей", - говорится в сообщении.

Китай объясняет необходимость новой базы тем, что сейчас Гвадар - гражданский порт, и там нельзя размещать военные корабли.

Как отмечается, гвадарский порт является ключевым для китайской экономической стратегии Один пояс - один путь. Пакистан рассматривается как важный экономический коридор, который в рамках стратегии должен соединить Китай и Африку.

Будущая китайская военно-морская база в Пакистане станет уже второй в регионе. Первую КНР в прошлом году открыла в Джибути.

Напомним, в Китае прошел военный парад, посвященный 90-летию создания Народно-освободительной армии Китая, где было представлено новейшее вооружение.

Источник: korrespondent.net