Убийство Ноздровской: суд собирается на заседание

Вышгородский райсуд сегодня, 9 января, изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве юриста Ирины Ноздровской. Заседание запланировано на 14.00, сообщил УНН информированный источник в правоохранительных органах.

Сам подозреваемый не признает свою вину и не раскаивается в совершенном. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Ни о каком откровенном признании подозреваемого речь не идет. Исключительно благодаря собранному массиву вещественных доказательств мы установили подозреваемого", – заявил он.

Аброськин отметил, что после задержания подозреваемого он лично с ним общался. "Человек не раскаивается в совершенном, и не собирается каяться", – добавил замглавы Нацполиции.

Напомним, 8 января полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской.

Источник: korrespondent.net