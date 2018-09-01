В Израиле с ножом напали на племянника французского премьер-министра - СМИ

На израильском курорте Эйлат неизвестные с ножами напали на племянника премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и двух его знакомых. Об этом во вторник, 9 января, сообщает The Telegraph.

По данным СМИ, раненых нашли на улице, в месте для прогулок. На них напала банда израильских мужчин. Также отмечается, что нападение произошло на фоне напряженных отношений между Францией и Израилем. К слову, ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр страны отказались признать Иерусалим столицей Израиля.

Как сообщает Ynetnews со ссылкой на полицию, двое туристов получили легкие ранения, третий был ранен серьезнее. Издание не уточняет, как сильно пострадал племянник Филиппа.

Пострадавших доставили в местный медицинский центр Йосефталь. Двоих туристов выписали на следующее утро, а еще один остался в больнице.

Израильская полиция начала расследование инцидента. О задержании подозреваемых в нападении пока не сообщалось.

Напомним, ранее французский детский журнал Youpi назвал Израиль ненастоящим государством.

Источник: korrespondent.net