В Австрии считают санкции против РФ неэффективными

Санкции, которые были введены Евросоюзом против России, были неэффективными из-за падения цен на энергоносители. Об этом заявил глава австрийского МИД Карин Кнайссль в интервью изданию Kurier.

По ее словам, санкции, введенные против РФ в 2014 году, были направлены в основном на газовую и нефтяную промышленность в глубоководном буровом районе Арктики. Но резкое падение цен на нефть сделало их бесполезными.

"Ослабление российской нефтяной промышленности, которое задумали, прежде всего, США, не достигло поставленной цели. Санкции просто не сработали", - заявила Кнайссль.

В тоже время, глава внешнеполитического ведомства не уточнила, готова ли Австрия голосовать за отмену антироссийских санкций, но намекнула что будет "действовать в гармонии с европейскими партнерами".

Кроме того, министр призналась, что собирается с визитом в Москву по приглашению своего коллеги Сергея Лаврова.

Как сообщалось, власти председательствующей сейчас в ЕС Болгарии намерены придерживаться принципов, принятых Советом Евросоюза в отношении санкций против России.

Источник: korrespondent.net