09 января 2018, вторник, 20:41
+1°C
Завтра 0°C
+1°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,4
09. 01. 2018

На швейцарском курорте заблокированы 13 тысяч туристов

Более 10 тысяч туристов оказались заблокированы на швейцарском горнолыжном курорте Церматт из-за сильного снегопада. Как сообщает местное издание 20min, с 8 января несколько долин в кантоне Вале полностью отрезаны от мира из-за снегопада.

На курорте Церматт сейчас отдыхают около 13 тыс. человек. В настоящий момент приехать на курорт и уехать с него невозможно – снег завалил автодороги и железную дорогу, ведущую к пересадочной станции Тэш.

"Сейчас на курорте полностью закрыты все подъемники. Прогулки по пешеходным тропам в горах также запрещены. Но никакой паники у туристов нет, все это даже романтично", - утверждает представитель курорта.

Утром 9 января большая часть курорта погрузилась в темноту из-за отключения электричества, завтрак для туристов сотрудникам гостиниц пришлось готовить при свечах. Администрация предупреждает, что возможны новые отключения электричества.

Ранее сообщалось, в результате аномальных для восточного побережья США морозов погибли по меньшей мере 26 человек.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Звонок в полицию:

- Алло, я из ювелирного магазина звоню, нас ограбили!

- Как это произошло?

- Подвели слона, слон лбом выбил стекло и хоботом высосал все драгоценности.

- А слон был индийский или африканский?

- А какая разница?

- У африканского уши больше…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.