Заморозки в США: аллигаторы вмерзли в лед

В США в парке Шалот Ривер (Северная Каролина) из-за аномальных холодов вмерзли в лет аллигаторы. Об этом говорится на странице парка в Facebook.

Аллигаторы вмерзли в лед, оставив только кончики морды на поверхности для дыхания. Как пояснили сотрудники парка, аллигаторы так адаптируются к необычным условиями: когда температура поднимется, они "оттают" и оживут.

Как сообщалось, в результате аномальных для восточного побережья США морозов погибли по меньшей мере 26 человек.

Источник: korrespondent.net