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09. 01. 2018

Полиция в Эстонии отказывается от пистолетов Макарова

Эстонская полиция переходит на пистолеты нового образца, отказываясь от разработанного в СССР пистолета Макарова. Как сообщает Postimees, Департамент полиции и погранохраны закрепил за всеми своими штатными сотрудниками пистолеты нового образца – австрийские Glock 19 Ambi.

После того как полицейские пройдут переобучение, последние пистолеты Макарова будут изъяты из обращения в эстонской полиции. Курс переобучения должен завершиться к концу первого квартала этого года, после этого последние пистолеты Макарова будут изъяты из обращения в эстонской полиции.

Исключение сделано только для пограничников на линии границы, которые вооружены пистолетами Walther P99Q.

Пистолеты Glock 19 Ambi эстонская полиция закупила в количестве 3 740 штук.

Ранее армия Эстония получила из США партию ракет переносного противотанкового комплекса Javelin на 33 млн долларов.

Источник: korrespondent.net

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Звонок в полицию:

- Алло, я из ювелирного магазина звоню, нас ограбили!

- Как это произошло?

- Подвели слона, слон лбом выбил стекло и хоботом высосал все драгоценности.

- А слон был индийский или африканский?

- А какая разница?

- У африканского уши больше…

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