Атака дронов. Новое нападение на базу РФ в Сирии

Российскую базу в Сирии Хмеймим вновь атаковали террористы. В этот раз на авиабазу налетели 13 беспилотников с самодельными бомбами.

Атака произошла вночь на 6 января. Изначально о ней стало известно благодаря Сирийскому центру мониторинга за соблюдением прав человека. Минобороны России же некоторое время воздерживалось от комментариев.

Корреспондент.net разбирался в новом налете на российскую базу в Сирии.

Иностранные дроны

Информацию Сирийского центра опубликовало Би-би-си. Засвидетельствовавший происшествие сирийский журналист рассказал о сработавшей на Хмеймиме сирене, а также стрельбе и взрывах.

Предыдущее нападение на базу российских ВКС произошло 31 декабря. Минобороны РФ об этом сообщило только 4 января. В заявлении ведомства говорится, что мобильная диверсионная группа боевиков с наступлением темного времени суток обстреляла аэродром из минометов.

После той атаки боевиков была усилена охрана, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, сирийские силовые структуры провели "мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков".

9 января Минобороны России раскрыло подробности нападения на базу Хмеймим в Сирии. Авиабазу, а также материально-техническое обеспечение ВМФ России в Тартусе атаковали 13 беспилотников.

"Десять ударных беспилотных летательных аппарата приближались к российской авиабазе Хмеймим и еще три - к пункту МТО ВМФ России в городе Тартус. Семь БПЛА были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами Панцирь-С российских подразделений ПВО", - сказано в сообщении.

Шесть дронов российские подразделения радиоэлектронной борьбы взяли под свой контроль, перехватив внешнее управление. Три были посажены на территорию вне базы, еще три взорвались при посадке на землю, говорится в заявлении Минобороны РФ.

Отмечается, что атаковавшие российские базы дроны принадлежали "исламской фракции, действующей в регионе".

Выводы российских военных основаны на анализе конструкции, технической начинки и самодельных боеприпасов захваченных БПЛА. Дешифровка данных дронов позволила российским специалистам определить точное место их запуска.

Cмотрите фотогалерею: Атака дронов. Новое нападение на базу РФ в Сирии

"Террористами впервые массированно использовались БПЛА самолетного типа, запущенные с дальности более 50 км с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS ", - говорится в сообщении.

Кроме того экспертиза показала, что подобные атаки могут осуществляться террористами с дальности около 100 километров.

Каждый из дронов был укомплектован барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. Все летательные аппараты были запущены вместе с закрепленными на них взрывных устройствах, в которых использовались детонаторы "иностранного производства".

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"Использованные боевиками инженерные решения могли быть получены только от одной из стран", - пришли к выводу в Минобороны РФ.

Там отметили, что эти технологии позволяют проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране.

По данным Коммерсанта, к обстрелу российских военных баз в Сирии с причастна группировка сирийских повстанцев Ахрар аш-Шам.

Беспилотники террористам дали США

Комментируя атаку пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контингент Вооруженных сил РФ, дислоцированный в Сирии после вывода основной части войск, обладает "всеми необходимыми возможностями для борьбы с эпизодическими проявлениями террористических вылазок". При этом он отметил, что нападения террористов продолжатся, что "лишний раз подчеркивает необходимость интенсификации усилий в русле политического урегулирования". Песков подчеркнул, что Россия вывела основную часть войск из Сирии, поскольку "больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций". Глава комитета Совфеда России по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что беспилотники, атаковавшие российские военные базы в Сирии, поставили США. "Поставщиком обстрелявших наши базы беспилотников могло быть только технологически сильное государство. Там и спутниковая навигация, и барометрические датчики, и дистанционное управление сбросом профессионально собранных взрывных устройств в назначенных координатах", - аргументировал Бондарев. Он также обвинил США в вооружении, финансировании и обучении террористических организаций. По его мнению, атаки боевиков на военные базы России в Сирии являются "попытками дестабилизировать ситуацию и сказать свое веское слово".

Пентагон обеспокоен

Представитель Минобороны США Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что использованные для атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии устройства и технологии "легко доступны" на открытом рынке.

"Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГИЛ. Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства", - сказал спикер Пентагона.

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Впервые о дронах у исламистов в Сирии и Ираке стало известно осенью 2016 года. Во время многомесячной битвы за Мосул в Ираке боевики применяли БПЛА почти каждый день, а иногда десятки сразу.

Первоначально исламисты использовали обычные коммерческие дроны, которые легко купить через интернет. Подобные устройства, например DJI Phantom, стоят в пределах 500-1000 долларов, работают в радиусе километра и способны поднимать небольшие взрывные устройства, чаще всего гранаты и самодельные бомбы.

Такие дроны нелегко сбить и даже просто заметить. ИГИЛ неоднократно публиковало видео ударов с беспилотников, один из таких ударов лично видел журналист газеты New York Times в апреле прошлого года: бомба упала в нескольких десятках метров от корреспондента.

Боевики также начали конструировать собственные дроны из фанеры. Со временем, как отмечают СМИ, поделки террористов стали походить на американские боевые беспилотники.

Летом Getty Images опубликеовало фотографии с одного из фабрик по сбору таких дронов. Там также нашли полусобранные самоходные машины с дистанционным управлением, в том числе и на колесном ходу.

Cмотрите фотогалерею: Атака дронов. Новое нападение на базу РФ в Сирии

Источник: korrespondent.net