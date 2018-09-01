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09. 01. 2018

После громких скандалов в Британии обновили кодекс поведения министров

В Великобритании для министров правительства подготовили новые правила, запрещающие "неприемлемое поведение, запугивания или преследования". Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, передает AFP.

Отмечается, что причиной нововведению послужили несколько скандалов в Вестминстере.

Об обновлении кодекса Тереза Мэй сообщила своему кабинету министров в понедельник.

"Есть ряд изменений: все они будут включены в новую редакцию, которая гарантирует, что кодекс должным образом учитывает неприемлемое поведение, запугивания и преследования", - заявил пресс-секретарь британского премьера.

В ноябре прошлого года министр обороны Майкл Фэллон подал в отставку после обвинения в неприемлемом поведении в отношении журналистки несколько лет назад.

Как сообщалось, Мэй уволила министра, заставлявшего помощницу покупать секс-игрушки.

Ранее британский министр ушел в отставку из-за хранения порно.

Источник: korrespondent.net

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