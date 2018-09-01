В Луцке водитель Opel сбил школьницу и уехал с места аварии

В Луцке Opel Omega сбил школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

В полиции уточнили, что авария произошла на проспекте Возрождения, на легковом автомобиле были польские госномера. В результате столкновения ученица получила серьезные травмы, с которыми ее доставили в реанимацию Волынской областной клинической больницы. Водитель Опеля скрылся с места ДТП.

По данному факту полиция начала уголовное производство.

Напомним, под Киевом автомобиль сбил женщину, которая от полученных травм погибла на месте.

Источник: korrespondent.net