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09. 01. 2018

В Испании "мертвый" мужчина начал храпеть на столе для вскрытия

В Испании заключенный Гонзало Монтоя Хименес начал храпеть в морге прямо перед вскрытием. Ранее его в мешке для трупов перевезли в больничный морг после того, как он упал в своей камере, сообщает Independent.

Сообщается, что на тело Хименеса даже успели нанести отметки для аутопсии.

Ошибку тюремных врачей обнаружили, когда 29-летний мужчина начал храпеть на столе для вскрытия.

Сейчас мужчина находится в больнице в отделении интенсивной терапии. По сообщениям прессы, Хименес находился без сознания 24 часа, а когда очнулся, сразу спросил о жене.

Подозревают, что у мужчины пслучилась каталепсия – состояние, когда тело становится "деревянным", не чувствует боли, а все признаки жизни, в частности дыхание, почти незаметны. Врачи опасались, что у мужчины мог быть поврежден мозг в течение длительного бессознательного состояния, но после того, как мужчина заговорил, медики надеются, что мозг заключенного не пострадал.

Семья Хименеса сообщила, что мужчина страдал эпилепсией и принимал лекарства, но подозревают, что в тюрьме мог не придерживаться необходимого графика приема лекарственных препаратов. 

Ранее пьяный россиянин "ожил" в морге и пошел на свои поминки.

А в Китае младенец "ожил" перед кремацией.

Источник: korrespondent.net

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