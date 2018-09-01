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09. 01. 2018

Саакашвили возобновит марши в Киеве с 21 января

Лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили намерен возобновить марши своих сторонников по центру Киева с 21 января. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на пресс-секретаря политика Татьяну Баграновскую.

"21 января в воскресенье состоится марш", – сказала она, не уточнив время начала шествия.

Баграновская также добавила, что убирать палаточный городок у здания Верховной Рады пока не будут.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее сторонники Михаила Саакашвили неоднократно проводили марши и митинги в Киеве за принятие закона об импичменте. Политик объявил о моратории на массовые акции после неудачной попытки захватить Октябрьский дворец 17 декабря.

Источник: korrespondent.net

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