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09. 01. 2018

Под суд пошел еще один подозреваемый в избиении Чорновол в 2013 году

В Бориспольский районный суд Киевской области Генпрокуратура направила обвинительный акт в отношении одного из граждан, которого обвиняют в совершении покушения на умышленное убийство народного депутата от Народного фронта Татьяны Чорновол в декабре 2013 года. Об этом во вторник, 9 января, сообщает пресс-служба ГПУ. 

В отношении задержанного была применена мера пресечения в виде содержания под стражей. 

По данным ведомства, всего по данному факту сообщено о подозрении пяти гражданам. В отношении двух подозреваемых в суд направлены обвинительные акты и их приговорили к лишению свободы, один человек находится в розыске, еще один подозреваемый умер. 

Досудебное расследование в отношении других организаторов покушения продолжается. 

Напомним, Татьяну Черновол избили в ночь на 25 декабря 2013 года на Бориспольской трассе под Киевом.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее СМИ сообщали об аресте организатора покушения на Чорновол.

Источник: korrespondent.net

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