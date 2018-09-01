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09. 01. 2018

Взрыв в Калиновке: виновник заплатит две тысячи

Апелляционный суд признал законным штраф 2,5 тыс. гривен для военнослужащего за халатность, повлекшую взрыв на арсенале Министерства обороны в Калиновке Винницкой области. Об этом во вторник, 9 января, говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона.

Отмечается, что 4 января Апелляционный суд Винницкой области оставил без удовлетворения апелляционную жалобу начальника режимной службы Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка.

В ноябре военнослужащий в звании майора был оштрафован на 2 465 гривен за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей о небрежном отношении к военной службе.

Установлено, что указанный офицер в нарушение уставных требований 26 сентября 2017 года неподобающе исполнял свои служебные обязанности по осуществлению контроля за состоянием пропускного режима, соблюдением порядка допуска личного состава и техники на административно-хозяйственную и техническую территории 48 арсенала Министерства обороны в Калиновке.

Вследствие этого работники частного предприятия осуществили, в частности, перемещение запрещенных легковоспламеняющихся веществ и пожароопасных предметов на техническую территорию воинской части, где непосредственно хранились боеприпасы.

Решение Апелляционного суда Винницкой области является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, ранее сообщалось, что суд оштрафовал начальника режимной службы за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязательств в военной части в Калиновке Винницкой области.

Как сообщал Корреспондент.net, 26 сентября на военных складах под Винницей произошел пожар и взрывы боеприпасов. Там хранились тысячи тонн ракет для систем залпового огня Смерч, Ураган и Град.

Источник: korrespondent.net

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