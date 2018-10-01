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10. 01. 2018

В Вашингтоне переименуют площадь перед посольством РФ в честь Немцова

Председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший сообщил, что городской совет Вашингтона 9 января единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в честь убитого политика.

На первом заседании 2018 года Городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект 22-539 о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова. pic.twitter.com/KMsZp9p9s9

— Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 9 января 2018 г.

Отмечается, что отдельным решением городской совет Вашингтона также единогласно принял ускоренный порядок вступления законопректа в силу. Переименование вступит в силу до 27 февраля.

Отдельным решением Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Бориса Немцова перед посольством России. Переименование вступит в силу к 27 февраля. pic.twitter.com/irZu11AKPz

— Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) 9 января 2018 г.

В ходе заседания члены совета отметили, что "это символическое признание памяти Немцова" и подчеркнули, что этот шаг "символизирует приверженность города демократии".

После принятия решения адрес посольства России станет двойным − "Борис Немцов плаза − Висконсин−авеню".

В пояснительных материалах к законопроекту указано, что в случае "символического переименования" новое название добавляется к официальному. Переименована будет проезжая и пешеходная площадь непосредственно перед главными воротами российской дипмиссии.

Напомним, бывший вице-премьер России и критик Владимира Путина Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. Его убийство вызвало возмущение во всем мире и привлекло внимание международного сообщества к положению российских оппозиционеров.

Источник: korrespondent.net

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