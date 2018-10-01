Новый дивизион С-400 в Крыму будет контролировать границу с Украиной − СМИ

Новый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах полуострова.

"Задача второго дивизиона комплекса С-400 − вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины", − отметил собеседник агентства.

Он утверждает, что для полуострова представляют опасность испытания украинских ракет, так как, по его словам, траектория их полета практически непредсказуема.

"Во избежание "случайностей", в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны, и задачи дивизиона С-400 под Севастополем состоят в том, чтобы подобные угрозы ликвидировать на дальних дистанциях", − указал собеседник агентства.

Напомним, в конце прошлого года Минобороны России информировало о новом дивизионном комплекте зенитной ракетной системы С-400 Триумф, который заступит на боевое дежурство в Севастополе в начале 2018 года.

Ранее весной 2017 года первый дивизион С-400 был развернут в районе Феодосии.

Источник: korrespondent.net