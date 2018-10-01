СМИ: В США хотят создать новую ядерную боеголовку

Власти США намерены ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности, пишет The Guardian со ссылкой на экс-сотрудника Совета национальной безопасности по контролю над вооружениями и нераспространению.



Бывший старший директор Совета Джон Вулфстал утверждает, что Пентагон разработал новый обзор ядерной политики, в соответствии с которым американские модифицированные баллистические ракеты подводного базирования Trident D5 будут оснащены новыми боеголовками.

Он подчеркнул, что такие действия США направлены на сдерживание России от применения ядерных боеголовок тактического назначения в случае возникновения конфликта в Восточной Европе.

По словам Вулфстала, новая ядерная политика США при администрации Дональда Трампа является более воинственной, чем во время власти кабинета Барака Обамы.

"Согласно тому, что сказали мне люди, которые написали это, то, чего они пытались добиться − это послать четкое сдерживающее сообщение русским, северокорейцам и китайцам. Используемый там хороший, сдержанный, но сильный язык дает ясно понять, что любая попытка России или КНДР использовать ядерное оружие приведет к массовым последствиям для них", − отметил он.

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Вулфстал указал, что в новом обзоре Пентагон расширил перечень условий, при которых США применят ядерный удар по противнику. В частности, к ним относится ответ на неядерную атаку, повлекшую большое количество жертв, или на атаку объектов жизнеобеспечения населения, управления и контроля за ядерным вооружением.

По его данным, обзор будет официально опубликован в конце января.

Ранее сообщалось, что Пентагон опубликует новую военную стратегию страны 19 января. Похже должны быть представлены отдельные рамочные документы по ядерным силам и по противоракетной обороне.

Источник: korrespondent.net