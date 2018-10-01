На Западном берегу реки Иордан убили раввина

На Западном берегу реки Иордан в районе форпоста Хават-Гилад неизвестные расстерляли раввина Разиэля Шеваха, сооющает Jerusalem Post.

Отмечается, что нападавшие совершили 22 выстрела проезжая мимо на автомобиле.

Медики доставили мужчину в госпиталь, однако 35-летний Шевах скончался. Он был отцом шестерых детей.

Израильские войска предполагают, что нападение было очередным терактом, и ведут в районе крупного палестинского города Наблуса поиски боевиков.

В МИД Израиля призвали усилить меры безопасности на дорогах Западного берега реки Иордан после нападения. На инцидент отреагировали президент страны Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, осудив действия террористов.

В Израиле умер избитый в Житомире раввин



Ранее сообщалось, что на израильском курорте Эйлат неизвестные с ножами напали на племянника премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и двух его знакомых.

Источник: korrespondent.net