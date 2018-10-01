10 января 2018, среда, 08:47
-1°C
Завтра -1°C
-1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,4
10. 01. 2018

На Западном берегу реки Иордан убили раввина

 
На Западном берегу реки Иордан в районе форпоста Хават-Гилад неизвестные расстерляли раввина Разиэля Шеваха, сооющает Jerusalem Post.
 
Отмечается, что нападавшие совершили 22 выстрела проезжая мимо на автомобиле. 
 
Медики доставили мужчину в госпиталь, однако 35-летний Шевах скончался. Он был отцом шестерых детей.
 
Израильские войска предполагают, что нападение было очередным терактом, и ведут в районе крупного палестинского города Наблуса поиски боевиков.
 
В МИД Израиля призвали усилить меры безопасности на дорогах Западного берега реки Иордан после нападения. На инцидент отреагировали президент страны Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, осудив действия террористов.
 
В Израиле умер избитый в Житомире раввин
 
Ранее сообщалось, что на израильском курорте Эйлат неизвестные с ножами напали на племянника премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и двух его знакомых.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Звонок в полицию:

- Алло, я из ювелирного магазина звоню, нас ограбили!

- Как это произошло?

- Подвели слона, слон лбом выбил стекло и хоботом высосал все драгоценности.

- А слон был индийский или африканский?

- А какая разница?

- У африканского уши больше…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.