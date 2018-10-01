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10. 01. 2018

СМИ узнали, кто атаковал авиабазу России в Сирии

 
Нападение на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии организовала группировка Джебхат ан-Нусра, сообщили Известия со ссылкой на источники.
 
"Джебхат ан-Нусра в настоящее время полностью контролирует Идлиб, а также области, граничащие с другими провинциями, в том числе Латакией, откуда были совершены нападения на российскую базу Хмеймим. Эта группировка является ведущей в том районе и получает помощь от США", − указал представитель Минобороны Сирии Самир Сулейман.
 
Эти данные газете подтвердил источник в российских военно-дипломатических кругах. По словам собеседника издания, Минобороны России подозревает именно боевиков Джебхат ан-Нусры в нанесении ударов по авиабазе Хмеймим.
 
Депутат сирийского парламента заявил газете, что боевики группировки, вероятнее всего, получили беспилотники для нападения от США.
 
В Минобороны РФ в свою очередь сообщили, что дроны, атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим, вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации Идлиб, контролируемого "умеренной" оппозицией.  Информация об этом размещена в официальной газете российского оборонного ведомства Красная звезда.
 
Напомним, в ночь на 6 января российскую базу Хмеймим в Сирии вновь атаковали террористы. Было отражено нападение 13 беспилотников с самодельными бомбами.
 
Корреспондент.net разбирался в новом инциденте на российской базе.

Источник: korrespondent.net

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