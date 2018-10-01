В США арестовали учителя после жалобы на зарплату

Учительницу из штата Луизиана увели со школьного собрания в наручниках, сообщает KATC-TV. Видео задержания телеканал опубликовал на YouTube.Отмечается, что учительница английского языка Дейша Харгрейв на школьном собрании, не соблюдая регламент, выступила с жалобой на оплату труда, после чего представитель власти взял женщину за локоть и попросил удалиться.

Харгрейв возмутилась и убрала руку полицейского со своего локтя. После этого правоохранитель повалил учительницу на пол и надел на нее наручники, после чего вывел из здания школы.

Позже стало известно, что школа не стала предъявлять учительнице никаких обвинений, однако женщина все равно оказалась за решеткой из-за того, что "осталась, после того, как от нее потребовали выйти" и за неповиновение сотруднику полиции.

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