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10. 01. 2018

В США арестовали учителя после жалобы на зарплату

 
Учительницу из штата Луизиана увели со школьного собрания в наручниках, сообщает KATC-TV. Видео задержания телеканал опубликовал на YouTube.

Отмечается, что учительница английского языка Дейша Харгрейв на школьном собрании, не соблюдая регламент, выступила с жалобой на оплату труда, после чего представитель власти взял женщину за локоть и попросил удалиться.

Харгрейв возмутилась и убрала руку полицейского со своего локтя. После этого правоохранитель повалил учительницу на пол и надел на нее наручники, после чего вывел из здания школы.

Позже стало известно, что школа не стала предъявлять учительнице никаких обвинений, однако женщина все равно оказалась за решеткой из-за того, что "осталась, после того, как от нее потребовали выйти" и за неповиновение сотруднику полиции.

Ранее сообщалось, что в Таиланде задержали британского туриста после того, как местная жительница во время экстравагантного секса с ним выпала с балкона гостиничного номера и скончалась.

Источник: korrespondent.net

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