Японский космонавт извинился за фейк о своем небывалом росте

Японский космонавт Норисигэ Канаи, который находится на Международной космической станции, утром 10 января написал в Twitter, что сожалеет о "фейке" с увеличением его роста в космосе на девять сантиметров.

"Просто ошибка в измерениях, а стала темой для обсуждения – извините меня за фейковую новость. В спине и пояснице боли нет, исчезла только боль в плечах (японцы традиционно жалуются на боли в плечах от длительной сидячей работы и нервного напряжения), так что я сам тоже думаю, что не вырос на девять сантиметров… Я немного перестал волноваться, что не помещусь в Союз на обратной дороге на Землю", − говорится в сообщении Канаи.



Несколькими часами ранее японский космонавт написал, что его твит об увеличении роста стал результатом ошибки в измерениях. Он уточнил, что вырос на два сантиметра по сравнению с Землей.

Ранее Канаи эмоционально информировал, что за три недели пребывания на Международной космической станции вырос на девять сантиметров.

Источник: korrespondent.net