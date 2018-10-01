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10. 01. 2018

Трамп посетит экономический форум в Давосе

 
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила на брифинге 9 января, что президент США Дональд Трамп посетит 48-й Всемирный экономический форум, который пройдет 23-26 января в швейцарском Давосе. 
 
"На Всемирном экономическом форуме в этом году президент рассчитывает продвигать свою политику, направленную на укрепление американского бизнеса, американских предприятий, американских рабочих. Сейчас мы прорабатываем детали по поводу его рабочего графика там", − отметила спикер американского лидера.
 
До этого единственным президентом США, который принял участие в форуме, был Билл Клинтон, посетивший его в 2000 году. 
 
Напомним, в 2017 году мероприятие в Давосе посетили президент Украины Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. Корреспондент.net собрал подробности прошлогоднего Всемирного экономического форума в Швейцарии.

Источник: korrespondent.net

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