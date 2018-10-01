10 января 2018, среда, 11:30
-1°C
Завтра -1°C
-1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,4
10. 01. 2018

В Польше проверят завод, где дискриминировали украинцев

Польские власти проверят предприятие Lindab под Варшавой, где якобы заставляют работников из Украины носить сине-желтую форму. Об этом сообщил польский уполномоченный по правам человека Адам Боднар, информирует газета Wyborca.

По словам директора группы по трудовому праву и социальной защите в офисе омбудсмана Леслава Новацки, уполномоченный по правам человека обратится в инспекцию труда для проведения проверок на заводе.

"Эти различия могут иметь характеристики незаконной практики дискриминационного характера", – прокомментировал он то, что украинцев заставляют носить специальную форму.

В офисе омбудсмена примут решение о дальнейших действиях после проведения инспекций.

Ранее сообщалось, что в польском городе Вроцлав 44-летнюю польку обвиняют в торговле людьми, угрозах и подделке документов. Среди жертв мошенницы были и украинцы.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Звонок в полицию:

- Алло, я из ювелирного магазина звоню, нас ограбили!

- Как это произошло?

- Подвели слона, слон лбом выбил стекло и хоботом высосал все драгоценности.

- А слон был индийский или африканский?

- А какая разница?

- У африканского уши больше…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.