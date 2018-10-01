В России назвали причину аварии корабля Черноморского флота

Российский большой десантный корабль Ямал столкнулся в Эгейском море с сухогрузом Орка-2 из Сьерра-Леоне. Этот инцидент произошел по вине гражданского судна, сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.

"30 декабря около 7 часов утра в Эгейском море при прохождении пролива Карпатос (9-10 миль южнее о. Родос) сухогруз Орка-2 под флагом Сьерра-Леоне, осуществляющий переход из Египта в Турцию, совершил столкновение с большим десантным кораблем Черноморского флота Ямал, следовавшим в Севастополь из Средиземного моря", – говорится в сообщении.

Российские моряки утверждают, что в результате столкновения никто не пострадал, корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения.

"Инцидент возник по вине сухогруза Орка-2, который в нарушение Международных правил предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72), следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо", – добавили в пресс-службе флота.

Утверждается, что российская сторона составила нотариально заверенное заявление о морском протесте, в котором изложены обстоятельства инцидента для последующих действий по возмещению нанесенного ущерба за счет виновного.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее стало известно, что российский корабль Ямал получил серьезную вмятину по левому борту. Официальные спикеры Минобороны РФ молчали больше недели.

Напомним, 27 апреля 2017 года в Черном море затонул российский разведывательный корабль Лиман. Он столкнулся с турецким судном Ашот-7, перевозившим скот, в 40 километрах от пролива Босфор.

Источник: korrespondent.net