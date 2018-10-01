В Германии спрос на лечебную коноплю превзошел ожидания

В Германии все больше пациентов получают рецепты на покупку препаратов с содержанием конопли. За 10 месяцев 2017 года в три крупнейшие в стране кассы обязательного медицинского страхования поступили 13 тысяч запросов на покрытие соответствующих расходов. Это больше, чем ожидалось, пишет в среду, 10 января, газета Rheinische Post.

Кассы медстрахования AOK, TK и Barmer удовлетворили 62-64%всех запросов. До того, как каннабис разрешили использовать в качестве лекарственного средства, это было возможно лишь в исключительных случаях, такие разрешения имели лишь около 1000 человек.

Законопроект, который позволял тяжелобольным пациентам получать в аптеке по рецепту врача медикаменты, произведенные с использованием каннабиса, предусматривал, что нуждающихся будет менее 700 человек ежегодно.

Получать в аптеке по рецепту врача препараты с содержанием конопли тяжелобольные пациенты в Германии могут с марта 2017 года при условии, что все другие методы терапии не принесли требуемого результата.

Каннабис в виде экстракта или в форме сухого сбора выписывают пациентам с хроническими болями, болями неврологического происхождения, спастическими болями при рассеянном склерозе или ревматизме. Препарат применяют также как средство для усиления аппетита при онкологических заболеваниях или СПИДе.

Напомним, в декабре 2017 года Дания легализовала марихуану в медицинских целях. Новые правила будут действовать четыре года.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net