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10. 01. 2018

ООН: В Сирии погибли 85 мирных жителей из-за ударов войск Асада

В результате ударов войска сирийского президента Башара Асада по Восточной Гуте – анклаву, находящемуся под контролем оппозиции, – с начала 2018 года погибли не менее 85 мирных жителей. Об этом говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейна, сообщает Интерфакс.

"В Восточной Гуте, где невыносимая осада привела к гуманитарной катастрофе, жилые районы днем и ночью подвергаются ударам с земли и воздуха, что заставляет мирное население прятаться по подвалам", – говорится в заявлении.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами-гарантами перемирия в Сирии: Россией, Ираном и Турцией. Зону контролируют оппозиционные вооруженные формирования группировки Джейш аль-Ислам.

Как сообщал Корреспондент.net, только за один день, 7 января, в сирийской провинции Идлиб погиб 21 мирный житель, в том числе восемь детей. Оппозиционная группа Сирийский наблюдательный центр по правам человека (SHR) возложила ответственность за случившееся на сирийскую и российскую авиацию.

Источник: korrespondent.net

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