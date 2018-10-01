На поле под Москвой появилась надпись, которую видно из космоса

Надпись "Господи, помоги России" обнаружили на поле в Московской области, сообщает Сноб.

Отмечается, что текст надписи хорошо читается на спутниковых картах Google Maps и Яндекс.Картах.

Как сообщается, надпись "Господи, помоги России" сделали авторы рисунка "Путин, помоги Сходне", появившегося в 2016 году недалеко от села Рождествено. Обращение к Путину на поле выкопали активисты, чтобы привлечь внимание к застройке охраняемой природной территории.

Как сообщалось, Керченский мост сфотографировали из космоса.

Ранее астронавт показал новое фото египетских пирамид из космоса.

Источник: korrespondent.net