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10. 01. 2018

В Китае заключенный застрял головой в решетке

В Китае задержанный молодой мужчина просунул голову между прутьями решетки в отделении полиции, но не смог вынуть ее обратно, после чего расплакался, сообщает Metro.

На кадрах видно, как сотрудники полиции пытаются раздвинуть прутья и протолкнуть голову задержанного. Но она не проходит, а мужчина еще громче кричит, что ему больно.

По данным китайских СМИ, в результате голову задержанного все же удалось освободить из решетки. Получил ли он при этом какие-либо травмы, неизвестно. Также нет информации о том, за какое именно правонарушение мужчина оказался в полиции.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Испании заключенный захрапел в морге прямо перед вскрытием. Его в мешке для трупов перевезли в больничный морг после того, как он упал в своей камере.

Источник: korrespondent.net

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Звонок в полицию:

- Алло, я из ювелирного магазина звоню, нас ограбили!

- Как это произошло?

- Подвели слона, слон лбом выбил стекло и хоботом высосал все драгоценности.

- А слон был индийский или африканский?

- А какая разница?

- У африканского уши больше…

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