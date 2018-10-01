Порошенко принял верительные грамоты от послов ряда стран

Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты от посла Нидерландов Эдуарда Хукса, посла Ливана Али Дахера и посла Судана Мохаммеда Эиса Исмаила Дахаба. Об этом в среду, 10 января, пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что во время встречи Порошенко с послом Королевства Нидерланды Эдуардом Хуксом были отмечены положительные тенденции в торгово-экономической и инвестиционной сфере, а также "констатировано, что реализация Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС уже дает положительные результаты и для нидерландского бизнеса".

Кроме этого, посол Нидерландов приветствовал реформаторские усилия Порошенко и проинформировал о поддержке программ обучения украинских судей, в частности в Одессе и Львове.

Собеседники также обсудили взаимодействие в вопросе привлечения к ответственности виновных в катастрофе самолета рейса МН17 над Донбассом летом 2014 года.

Во время беседы с послом Ливанской Республики Порошенко обсудил вопросы активизации политического диалога, а также перспективы развития дальнейшего взаимодействия в торгово-экономической сфере. Президент Украины подчеркнул важность проведения в этом году в Киеве очередного заседания Межправительственной украинского-ливанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также Украинско-ливанского бизнес-форума.

Порошенко подчеркнул, что Ливан является важным торговым партнером Украины в Ближневосточном регионе, отдельно отметив рост на 25% украинского экспорта в эту страну за последний год.

В ходе разговора с послом Республики Судан была отмечена готовность проведения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран для усиления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Источник: korrespondent.net