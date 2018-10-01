В Минобороны назвали небоевые потери ВСУ

Небоевые потери Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в 2017 году составили 98 погибших военнослужащих. Об этом в среду, 10 января, пишет 112 Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Кроме этого, травмы во время небоевой обстановки в зоне проведения АТО в 2017 году получили 178 бойцов.

При этом в ведомстве не уточнили число военнослужащих, которые несут службу в зоне боевых действий, отметив, что данная информация имеет ограниченный доступ.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2017 году количество небоевых потерь в Вооруженных силах Украины снизилось в пять раз.

Источник: korrespondent.net