10 января 2018, среда, 23:39
-2°C
Завтра -2°C
-2°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,41
10. 01. 2018

Финляндия дополнительно усиливает охрану границы с РФ

Финляндия дополнительно усилила штат пограничной службы на границе с Российской Федерацией. Об этом в среду, 10 января, сообщает Yle.

Отмечается, что действия связаны как с возрастающим потоком туристов из России, так и с международной обстановкой.

"С 2014 по 2017 год на границе Финляндии и России наблюдалось массовое сокращение пограничников. В отдельных регионах их число за три года снизилось в два раза. Сотрудников погранслужбы заменяли на камеры слежения, а в особых случаях на работу вызывали отставных пограничников. Однако сейчас эта тенденция закончилась", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинским правоохранителям и пограничникам было поручено обеспечить усиленный антитеррористический и контрразведывательный режим в стране, усилить пограничный контроль и охрану госграницы из-за активизации деятельности российских спецслужб.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Звонок в полицию:

- Алло, я из ювелирного магазина звоню, нас ограбили!

- Как это произошло?

- Подвели слона, слон лбом выбил стекло и хоботом высосал все драгоценности.

- А слон был индийский или африканский?

- А какая разница?

- У африканского уши больше…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.