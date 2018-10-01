Финляндия дополнительно усиливает охрану границы с РФ

Финляндия дополнительно усилила штат пограничной службы на границе с Российской Федерацией. Об этом в среду, 10 января, сообщает Yle.

Отмечается, что действия связаны как с возрастающим потоком туристов из России, так и с международной обстановкой.

"С 2014 по 2017 год на границе Финляндии и России наблюдалось массовое сокращение пограничников. В отдельных регионах их число за три года снизилось в два раза. Сотрудников погранслужбы заменяли на камеры слежения, а в особых случаях на работу вызывали отставных пограничников. Однако сейчас эта тенденция закончилась", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинским правоохранителям и пограничникам было поручено обеспечить усиленный антитеррористический и контрразведывательный режим в стране, усилить пограничный контроль и охрану госграницы из-за активизации деятельности российских спецслужб.

Источник: korrespondent.net