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10. 01. 2018

Вспышку кори зарегистрировали в Херсонской области

В Херсонской области корью заболели двое взрослых, у шестерых подозрение на болезнь. Об этом в среду, 10 января, заявил Херсонский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

"В конце декабря 2017 года – начале января 2018 года в Херсонской области усложнилась эпидемическая ситуация с заболеваемостью корью. Субнациональной лабораторией Украины по диагностике кори и краснухи подтверждены 2 случая у взрослых жителей г. Херсон (41 и 37 лет), в которых данные о прививке против кори отсутствуют. Также подозрение на корь есть еще у 6 больных, 2 из которых не привиты", – говорится в сообщении центра.

По информации ведомства, на данное время заведения здравоохранения области обеспечены вакциной против кори, краснухи и эпидпаротита бельгийского производства в достаточном количестве. Специального лечения от кори нет, единственная защита – вакцинация.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе корью заболели около 60 детей. В то же время в Киеве тоже зафиксирована вспышка кори у детей.

Источник: korrespondent.net

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