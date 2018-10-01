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10. 01. 2018

В Хмельницкой области напали с ножом на полицейского

В Хмельницкой области 22-летний местный житель подозревается в нападении с ножом на участкового. Об этом в среду, 10 января, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Полиция задержала 22-летнего местного жителя за нападение с ножом на участкового. Сотрудник полиции находится в реанимации в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что 25-летний участковый находился вне службы и вечером возвращался домой. По дороге он встретил компанию из четырех местных парней. Один из них попросил о разговоре с глазу на глаз. Старший лейтенант согласился и отошел с ним в сторону. Мужчина внезапно ударил полицейского ножом. Раненый сотрудник полиции смог сообщить о нападении в дежурную часть.

Почти сразу полицейские разыскали и задержали подозреваемого. Он и его товарищи, которые были свидетелями происшествия, находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство.

Напомним, ранее во Львове женщина-водитель с признаками наркотического опьянения сбила двух полицейских.

Источник: korrespondent.net

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