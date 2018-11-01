США могут вернуться в Парижское соглашение по климату, из которого вышли летом 2017 года. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает РИА Новости.

"Оно было очень нечестным к США… Мы, вероятно, можем вернуться", – сказал он на пресс-конференции.

США объявили ООН о выходе из Парижского соглашения

Напомним, в начале июня 2017 года Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату – первого глобального климатического соглашения, которое определяет план действий по сдерживанию глобального потепления.

Источник: korrespondent.net