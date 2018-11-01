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11. 01. 2018

Польша готова решать исторические споры с Украиной

 
Новый польский министр иностранных дел Яцек Чапутович надеется на скорейшее урегулирование проблемных исторических вопросов в отношениях с Украиной. Об этом он заявил во время телефонного разговора с украинским коллегой Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба МИД Польши.  
 
"Чапутович выразил надежду на скорейшее решение проблемных исторических вопросов в отношениях Польши и Украины", – говорится в сообщении. 
 
Кроме этого, польский министр подтвердил приверженность Польши суверенитету и территориальной целостности Украины. Чапутович также подчеркнул, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать европейские устремления Украины.

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Напомним, 9 января в составе правительства Польша произошли ротации, своих кресел лишились девять министров. 

Источник: korrespondent.net

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