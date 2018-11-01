В Швейцарии запретили мешать собакам лаять

Правительство Швейцарии запретило владельцам собак применять автоматические устройства, мешающие их питомцам лаять. Соответствующие поправки внесены в закон о ветеринарии.

Как сообщается на сайте правительства страны, поправки запрещают использование любых устройств, которые автоматически реагируют на лай и мешают собаке издавать звуки, независимо от того, по какой причине она лает.

"Любые устройства, предназначенные для того, чтобы мешать собакам лаять, и включающиеся автоматически, когда животное издает звуки, отныне будут запрещены", – говорится в сообщении.





В Австралии собаку уволили из полиции за дружелюбие Кроме того, приняты дополнительные меры по пресечению торговли собаками, ввезенными в Швейцарию нелегально. Отныне в объявлениях о продаже собак придется указывать свой адрес, а также сведения о происхождении животного.

Напомним, в прошлом году в Новосибирской области России животным запретили лаять и выть по ночам.

Источник: korrespondent.net