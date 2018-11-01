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11. 01. 2018

В Швейцарии запретили мешать собакам лаять

 
Правительство Швейцарии запретило владельцам собак применять автоматические устройства, мешающие их питомцам лаять. Соответствующие поправки внесены в закон о ветеринарии.
 
Как сообщается на сайте правительства страны, поправки запрещают использование любых устройств, которые автоматически реагируют на лай и мешают собаке издавать звуки, независимо от того, по какой причине она лает.
 
"Любые устройства, предназначенные для того, чтобы мешать собакам лаять, и включающиеся автоматически, когда животное издает звуки, отныне будут запрещены", – говорится в сообщении. 
 
Кроме того, приняты дополнительные меры по пресечению торговли собаками, ввезенными в Швейцарию нелегально. Отныне в объявлениях о продаже собак придется указывать свой адрес, а также сведения о происхождении животного.

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Напомним, в прошлом году в Новосибирской области России животным запретили лаять и выть по ночам.

Источник: korrespondent.net

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