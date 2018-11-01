Американцев призвали быть осторожными в Украине

Государственный департамент США рекомендовал своим гражданам соблюдать повышенную осторожность во время поездок в Украину. Об этом говорится на специальном запущенном ведомством портале для путешественников.

В списке все государства разделены на четыре категории. В первой группе находятся государства, в которых достаточно соблюдать стандартные меры предосторожности. Среди них – Австрия, Канада, Швейцария, скандинавские страны, все восточноевропейские государства ЕС и многие бывшие республики СССР.

Во вторую группу, где необходима повышенная осторожность, попали Германия, Великобритания, Франция и Украина. Также в этой группе находятся Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия.

Путешествия в государства третьей группы, куда попала Россия, Венесуэла, Куба, Нигер, Судан, Пакистан, Турция власти США рекомендуют пересмотреть.





Лондон отнес Украину в топ стран с риском терактов



Ранее сообщалось, что Киев возглавил рейтинг городов мира для наиболее экономного путешествия в 2018 году. В четвертую группу из-за возможной угрозы жизни, власти США отнесли Афганистан, Ирак, Иран, Ливия, КНДР, Сирия, Сомали и ряд других государств.Ранее сообщалось, что Киев возглавил рейтинг городов мира для наиболее экономного путешествия в 2018 году.

Источник: korrespondent.net