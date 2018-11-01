Трамп разыгрывает в лотерею ужин в честь годовщины инаугурации

Президент США Дональд Трамп организовал лотерею, в которой будет разыграно участие в ужине в честь годовщины его инаугурации, сообщает РИА Новости.

"Присоединяйтесь ко мне за ужином с моими друзьями и семьей в честь первой годовщины нашей исторической инаугурации", – говорится в SMS-рассылке Трампа для его сторонников.

Для участия в лотерее необходимо сделать пожертвование на политическую деятельность президента. Минимальная сумма пожертвования составляет три доллара, максимальная – 2,7 тысячи долларов. Жертвовать средства политикам США по закону разрешается только американским гражданам.

На сайте Трампа отмечается, что двое "замечательных американцев" получат приглашение на вечеринку в Палм-Бич, штат Флорида, где у президента есть собственная вилла-дворец.



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Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января 2017 года.

Источник: korrespondent.net