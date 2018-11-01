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11. 01. 2018

Южная Корея будет координировать с США свои переговоры с КНДР

Все вопросы, касающиеся Корейского полуострова, Южная Корея будет решать в координации с США. Об этом заявил глава южнокорейской делегации на замороженных шестисторонних переговорах по северокорейскому атому Ли До Хун, передает Интерфакс.

Дипломат, который отвечает также за мирные обмены на полуострове, прибыл в Вашингтон, чтобы познакомить американских представителей с итогами состоявшейся 9 января встречи южнокорейского и северокорейского министров.

"Я планирую провести различного рода обсуждения в рамках наших усилий по укреплению координации между Южной Кореей и США по проблеме Корейского полуострова", – заявил он.

Ли До Хунтакже отметил, что "будут изучены результаты межкорейских переговоров и намечены пути продвижения вперед".

Южная Корея и КНДР проведут переговоры в военной сфере

Напомним, в пункте переговоров Пханмунджом в южной части демилитаризованной зоны 9 января прошли переговоры о возможностях улучшения отношений между КНДР и Южной Кореей.

Источник: korrespondent.net

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